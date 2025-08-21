Logo R7.com
Acusado pelo assassinato de três pessoas da mesma família será julgado quatro anos após o crime

Ocorrido em março de 2021, crime foi motivado por uma dívida de R$ 1.700

Balanço Geral MG|Do R7

Após quatro anos, um homem está sendo julgado pelo assassinato de três pessoas da mesma família em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime, ocorrido em março de 2021, foi motivado por uma dívida de R$ 1.700. As vítimas foram Mário Perpeto, Agueda Perpeto e Matheus Perpeto Moraes. Rosenil do Souza Santos, responsável pelos assassinatos, fugiu inicialmente e depois ameaçou testemunhas antes de ser preso.

