Adolescente com doenças graves sofre sem morfina por falta do remédio na Farmácia de Minas

Giovana tem 17 anos e vive com dores intensas causadas por doenças crônicas como anemia falciforme e osteonecrose. A jovem depende da morfina, um analgésico, para suportar a dor. Mas a Farmácia de Minas está sem o medicamento. A família não tem condições de comprar o remédio em quantidade suficiente, e a adolescente sofre à espera de uma solução. A única alternativa tem sido buscar alívio em internações hospitalares. A Secretaria de Saúde diz que a entrega do medicamento atrasou por causa do fornecedor e que 57 outros remédios também estão em falta no Estado.



