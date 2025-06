Adolescente denuncia ter sido filmada por vizinho enquanto tomava banho em Santa Luzia (MG)

Uma adolescente, de 16 anos, denuncia ter sido vítima de importunação sexual enquanto tomava banho na casa de sua mãe, na noite desta quinta-feira (05), em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. A jovem percebeu que estava sendo filmada por um celular através do basculante da janela. O suspeito é o vizinho, de 50 anos. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o celular do suspeito foi apreendido. A mãe da adolescente expressou sua preocupação: "Tenho medo de deixar meus filhos em casa, já não sei mais quem é meu vizinho". A polícia está investigando o caso para apurar os fatos e revelar o conteúdo do celular apreendido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!