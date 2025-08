Adolescente é suspeito de matar prima de 4 anos com golpes de tesoura por vingança em MG

Um adolescente, de 16 anos, confessou ter matado a prima, de 4, com golpes de tesoura na cidade de Barbacena, a cerca de 200 km de Belo Horizonte. A motivação do crime seria vingança: o suspeito queria se vingar do tio, pai da criança, com quem teria desentendimentos por causa de apelidos pejorativos. Segundo a polícia, o adolescente planejava o crime há três meses.



De acordo com o boletim de ocorrência, ele usou uma cópia da chave da casa da família da menina, foi direto ao quarto dela e retirou a criança da casa enquanto ela dormia. A mãe e o pai da criança começaram a buscar pela vítima no bairro e a encontraram morta em uma região de mata. A família suspeitou do primo porque ele chegou em casa com marcas de sangue na roupa.



