Adolescente morre após cair de bicicleta e ser atropelado por caminhão em Belo Horizonte

Um adolescente de 12 anos morreu enquanto andava de bicicleta nesta terça-feira (10) no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, a vítima se desequilibrou enquanto passava por uma poça d’água ao tentar desviar de um caminhão que trafegava pelo local e acabou atropelada pela roda traseira do veículo. O adolescente morreu na hora.



A Polícia Civil esteve no local para fazer o recolhimento do corpo e o motorista do caminhão precisou passar por um teste do bafômetro.



