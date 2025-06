Adolescente que foi atropelado por caminhão após cair de bicicleta é enterrado em BH

O corpo de Miguel Santos, de 13 anos, será enterrado na tarde desta quarta-feira (11), no Cemitério da Consolação, em Belo Horizonte. O adolescente foi atropelado por um caminhão enquanto andava de bicicleta elétrica, no bairro Céu Azul, região de Venda Nova, em Belo Horizonte.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. O rapaz, conduzindo uma bicicleta elétrica, perde o controle e acaba caindo na pista. Em seguida, o veículo de grande porte atinge ele. O motorista do caminhão passou por teste do bafômetro e o resultado foi negativo.



Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esse tipo de veículo deveria ser utilizado apenas por maiores de idade com a devida documentação, servindo de alerta para outras famílias sobre os riscos potenciais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!