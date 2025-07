Adolescente suspeito de criar fotos íntimas com IA é expulso de escola em BH e mãe nega envolvimento

O adolescente de 15 anos, apontado como um dos envolvidos na manipulação e divulgação de fotos íntimas de alunas com uso de inteligência artificial, foi expulso de um colégio particular em Belo Horizonte. A mãe dele nega a participação do filho, diz que não encontrou nada suspeito no celular e que entregou o aparelho à polícia. Segundo ela, a decisão da escola ocorreu mesmo sem provas. Após ameaças, a família deixou Belo Horizonte. “Hoje eu só fico em casa. Não tenho segurança nem para colocar meu filho em outra escola”, desabafou a mãe. A defesa do jovem promete acionar a Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil e também acompanhado pelo Ministério Público. Ao todo, cerca de 20 estudantes denunciam ter sido vítimas do crime.



