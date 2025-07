Adutora se rompe e afeta abastecimento em mais de 50 bairros em Nova Lima (MG)

O rompimento de uma adutora causou transtornos no centro de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (12). A força do vazamento de água assustou moradores, atingiu prédios e causou congestionamento no local. A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) informou que o vazamento foi provocado por uma retroescavadeira durante obra de drenagem feita por terceiros.



O fornecimento de água foi interrompido em mais de 50 bairros e a previsão é de normalização neste domingo (13). A Câmara Municipal foi alagada e teve parte da estrutura danificada. Por segurança, as atividades presenciais estão suspensas.



Apesar do susto, o incidente não registrou feridos.



