Advogada é agredida por companheiro em BH; agressor é servidor da Prefeitura de Contagem (MG)

Uma advogada, de 28 anos, foi agredida pelo companheiro, de 60, durante um encontro no bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Testemunhas viram o homem dando tapas no rosto da vítima e chamaram a polícia. Ele foi preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança.



O agressor trabalha como assessor jurídico da Prefeitura de Contagem. Em nota, a administração municipal afirmou que não foi notificada oficialmente, mas que apura o caso e repudia qualquer tipo de violência. Uma nova medida protetiva foi concedida à vítima e a Polícia Civil segue investigando o caso.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.