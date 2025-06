Advogado é preso e tem R$ 13 mi bloqueados em operação contra falsas consultorias em BH

Um advogado foi preso, na sexta-feira (06), acusado de aplicar golpes usando consultorias falsas em Belo Horizonte e em Nova Lima, na região Metropolitana. O homem foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Segundo as investigações, ele prometia a empresas a redução de tributos por meio de documentos fraudulentos.



A operação resultou na apreensão de veículos de luxo e bloqueio de bens avaliados em R$ 13 milhões. Até o momento, 10 empresas foram identificadas como vítimas, espalhadas por várias cidades de Minas Gerais.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no golpe, que pode ter impacto nacional.



