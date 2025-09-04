Advogado invade Palácio das Artes, quebra porta e é preso em hotel de Belo Horizonte

Um advogado foi preso depois de invadir o Palácio das Artes, um famoso complexo cultural de Belo Horizonte, quebrar uma porta de vidro e se esconder em um hotel na noite desta quarta-feira (03).



Câmeras do circuito de segurança flagraram o momento em que o homem estacionou a sua caminhonete em um canteiro da avenida Afonso Pena, uma das principais da capital mineira, deixou o veículo ligado e saiu correndo. Em seguida, pulou a grade do Parque Municipal e entrou pela porta principal do teatro. No subsolo, ele arrebentou uma porta de vidro e voltou para a rua, pulando a mesma grade outras duas vezes.



De acordo com testemunhas, o advogado, vestido com camisa social branca, parecia desesperado e dizia estar sendo perseguido. Funcionários relataram que ele correu pela avenida até um hotel na rua Espírito Santo, onde chegou a ameaçar um trabalhador com uma cadeira antes de ser encontrado pela polícia.



No boletim de ocorrência, os militares registraram que o homem estava com falas confusas e comportamento desorientado. Apesar disso, ele recusou atendimento médico. O irmão do advogado retirou o carro que ficou abandonado em meio a avenida. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.



