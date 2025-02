Agente da BHTrans morre após mal súbito enquanto sinalizava acidente em BH

Um funcionário da BHTrans (Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A) morreu após passar mal enquanto sinalizava a Avenida Cristiano Machado, no bairro Ipiranga, região nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (11). O agente estava no local após um poste ter sido derrubado e, ao finalizar a sinalização, colocando o último cone, sofreu um mal súbito. Pouco depois, outro acidente ocorreu do outro lado da via.



A esposa do motorista envolvido no segundo acidente, que teve ferimentos no pescoço, relatou que o marido também passou mal. Como resultado do acidente e da sinalização, duas faixas da avenida ficaram interditadas no sentido bairro, causando um grande congestionamento. Veja a reportagem completa no vídeo acima.