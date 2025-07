Alças do viaduto sob Avenida Waldomiro Lobo são liberadas e otimizam trânsito na região Norte de BH

O trânsito na região norte de Belo Horizonte ganhou um reforço importante com a liberação das alças do viaduto sob a Avenida Waldomiro Lobo, que cruza a Cristiano Machado. A nova estrutura conecta os bairros Guarani, São Bernardo, Heliópolis e Planalto, melhorando o fluxo para motoristas e usuários do transporte coletivo. A obra, que faz parte de um projeto maior de mobilidade urbana, teve investimento de R$ 104 milhões e ainda prevê intervenções paisagísticas.



