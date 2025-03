“Alegre, educada, comunicativa e comprometida com o trabalho”, diz chefe de jovem morta em BH

“Alegre, educada, comunicativa e comprometida com o trabalho”, é assim que o chefe de jovem encontrada morta em Belo Horizonte descreve a vítima. Natural da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Clara veio a Belo Horizonte para estudar e trabalhar. Longe dos parentes, considerava os amigos como uma família.



Clara Maria, de apenas 21 anos, estava desaparecida desde o último domingo (9) e seu corpo foi encontrado enterrado no quintal da casa de Thiago Schafer, seu ex-colega de trabalho, que confessou ter cometido o crime. A vítima foi atraída ao local do crime para cobrar uma dívida de R$400.