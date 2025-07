Alunas de BH participam de Olimpíada Internacional de Matemática no Japão

Um grupo de quatro alunas da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Belo Horizonte, foi selecionado para representar Minas Gerais em uma das maiores competições de matemática do mundo, que acontece este mês no Japão. A oportunidade é resultado do desempenho das estudantes em uma olimpíada internacional realizada em fevereiro, na Tailândia, onde uma das meninas conquistou medalha de bronze.



Criada em 2012, a Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia reúne anualmente mais de 20 mil estudantes de diversos países, como China, Coreia do Sul, Turquia, Índia e Brasil. O objetivo é incentivar o estudo da matemática entre jovens de todo o mundo.



Ao todo, 14 escolas estaduais mineiras participam de olimpíadas acadêmicas. Os custos da viagem são custeados pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, como parte de um esforço para incentivar o protagonismo estudantil.



