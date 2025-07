Álvaro Damião fala sobre desafios e prioridades à frente da Prefeitura de Belo Horizonte

Em entrevista exclusiva à RECORD Minas nesta sexta-feira (18), Álvaro Damião (União) fala sobre desafios e prioridades com pouco mais de três meses à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. O prefeito destacou o avanço na municipalização do Anel Rodoviário e prometeu mudanças estruturais na rodovia. Também defendeu uma abordagem humanizada em relação ao crescimento de moradores em situação de rua e reforçou a parceria da Guarda Municipal com a PM para reforçar a segurança na capital mineira. Sobre educação, Damião ressaltou que as escolas infantis de BH são referência nacional e prometeu ampliar a integração com o esporte como ferramenta de fortalecimento educacional.



