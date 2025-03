Álvaro Damião presta solidariedade a familiares após morte de Fuad Noman

O agora prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), prestou solidariedade à família de Fuad Noman, morto nesta quarta-feira (26), após complicações de um câncer. Noman estava internado há 82 dias, tratando uma insuficiência respiratória aguda. Na porta do hospital onde o então chefe do executivo municipal estava internado, Damião lembrou da parceria com o político.



“Estamos decretando luto oficial na Prefeitura de Belo Horizonte. Ficam as lembranças e os ensinamentos, que são muitos. As histórias boas, apesar da pouca convivência na campanha. Fica a certeza de ter convivido com um homem do bem, que pensava 24 horas em como melhorar a vida das pessoas”, destacou.



