Alvo de operação contra tráfico tenta pegar arma de policial durante prisão em BH

A Polícia Civil prendeu duas pessoas, na manhã desta quinta-feira (04), em uma operação de combate ao tráfico de drogas em Belo Horizonte. A ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em cinco endereços. Ao ser abordado, um dos suspeitos reagiu à prisão e tentou pegar a arma de uma policial.



Os presos têm 31 e 38 anos. Com eles, a polícia apreendeu munições, cocaína e maconha. Um lava jato no bairro Dom Cabral, na região noroeste da capital mineira, foi alvo da investigação. Além dele, os mandados também foram cumpridos em casas nos bairros Alto dos Pinheiros e Califórnia, onde o grupo criminoso vinha atuando de forma estruturada.



De acordo com as investigações, os bandidos utilizavam “laranjas” e estabelecimentos comerciais como fachada para a ocultação de drogas e armas de fogo. O trabalho do DENARC (Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico) contou com o apoio do Canil e do Core (Coordenadoria de Recursos Especiais).



Um dos alvos da operação foi Andrei Quites Brum, de 34 anos. Ele é investigado por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico. De acordo com a polícia, o homem é bacharel em direito e voluntário da Vara da Infância e Juventude de Betim, na região Metropolitana. Na casa dele foram encontradas armas, mas ele tem o registro CAC (Certificado de Registro Pessoa Física como Colecionador, Atirador Desportivo). Enquanto a imprensa fazia a cobertura da ação, o homem cuspiu nos cinegrafistas e foi conduzido por injúria.



Há indícios do envolvimento da quadrilha em homicídios relacionados à disputa por pontos de venda de entorpecentes. No dia 9 de julho, um homem, de 38 anos, foi morto a tiros no bairro, na mesma rua , enquanto visitava um dos homens preso nesta quinta-feira.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!