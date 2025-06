Amizade entre vizinhas vira tradição de 40 anos na região do Barreiro, em BH

Há mais de 40 anos, as vizinhas Iracema e Lourdes, da região do Barreiro, em BH, compartilham bolos, temperos, remédios e até ligações telefônicas por um buraco que liga suas cozinhas. A prática rendeu até uma comemoração especial: a "festa do buraco", que reúne as famílias, com decoração, bolo, velinha e parabéns. A ideia surgiu após a pandemia como forma de celebrar a vida e o vínculo entre as famílias. Em 2024, a festa viralizou nas redes sociais e encantou o público. .



