Anel Rodoviário de Belo Horizonte será municipalizado e projeto prevê desapropriações Detalhes da transferência da via foram explicados pelo Ministro Renan Filho ao vivo no estúdio do MG no Ar

Balanço Geral MG|Do R7 06/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share