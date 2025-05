Antério Mânica, condenado pela chacina de Unaí, morre em hospital após complicações de saúde

Antério Mânica faleceu nesta quinta-feira (15) no Hospital Sírio Libanês em Brasília, onde estava internado para tratar um câncer de pâncreas. Ele foi condenado a 89 anos de prisão pelo envolvimento na execução de quatro fiscais do Ministério do Trabalho, ocorrida em na cidade de Unaí, no interior de Minas, em 2004. Além do câncer, Mânica tinha comorbidades como diabetes e hipertensão. Após sofrer uma queda no hospital que resultou em traumatismo craniano, foi submetido a uma cirurgia de emergência e ficou em coma induzido, não resistindo às complicações. Em setembro de 2023, Antério se entregou à Polícia Federal devido à determinação judicial. Seu irmão, Norberto Mânica, também foi preso pelo mesmo crime. As vítimas, três auditores fiscais e um motorista, foram mortos em uma emboscada enquanto investigavam denúncias de trabalho análogo à escravidão em propriedades da família Mânica.



