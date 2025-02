Antes de desaparecer, produtor rural morto em MG conta que estava sendo ameaçado

O corpo do produtor rural Nicanor Guimarães deve ser liberado nesta segunda-feira (24) do IML (Instituto Médico Legal). O homem estava desaparecido e teve o corpo encontrado em uma estrada de terra de difícil acesso em Santa Luzia (MG). Antes de desaparecer, Nicanor contou para a companheira que estava sendo ameaçado por um amigo de longa data, com quem tinha parceria na criação de gado.