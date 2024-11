Ao lado do influenciador Tião, PM lança campanha para conscientizar idosos sobre golpes digitais

Os casos de golpes digitais contra a população idosa estão cada vez mais comuns e, pensando nisso, o influenciador Seu Tião, da turma do Gustavo Tubarão, se juntou à PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais) para conscientizar o público. A campanha foi batizada de “Se deu Dúvida, é Golpe”. A instituição orienta que as vítimas registrem boletins de ocorrência em todos os casos para que as forças de segurança planejem políticas públicas eficazes para combater os crimes.