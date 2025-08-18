Após anunciar pré-candidatura, Zema destaca razões para disputa à Presidência em 2026

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou a pré-candidatura à Presidência da República , no sábado (16), durante um evento em São Paulo. Na primeira entrevista após o comunicado, no Balanço Geral MG desta segunda-feira (18), Zema destacou as razões que motivaram ele a concorrer ao Executivo nacional.



“Nós já demonstramos aqui em Minas que é possível consertar aquilo que o PT estraga. Assumi um estado arruinado, arrasado, em janeiro de 2019. Um estado que não fazia o pagamento às prefeituras, que não pagava o funcionário público na data correta, que não tinha medicamento na rede pública de saúde, que as escolas estavam literalmente desmoronando. Eu falo que nós, praticamente, tiramos o Titanic do fundo do mar e hoje o Titanic está navegando”, disse o governador ao justificar a decisão.



Zema diz que pretende reproduzir em nível nacional o que foi feito em Minas, caso seja eleito. “O que nós temos provado aqui em Minas Gerais é que uma gestão com gente competente, uma gestão austera, que não gasta dinheiro com mordomia, com privilégio, é uma gestão que consegue entregar melhores serviços para a população. É isso que o Brasil precisa”, destacou.



O governador também falou sobre a relação dele com a família Bolsonaro e o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Zema também respondeu perguntas da população sobre saúde, duplicação da BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Vitória (ES), além da implantação do Rodoanel na região Metropolitana de Belo Horizonte.



