Após cinco meses foragido, homem acusado de feminicídio em BH é preso no interior de MG

Foi preso na sexta-feira (29) o homem acusado de matar a ex-companheira Sandra Maria França, de 46 anos, no bairro Olaria, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em abril, quando a vítima foi enforcada com um cinto.



Newton Ferreira Gomes, de 55 anos, era considerado foragido desde então. Ele foi encontrado escondido na zona rural de Rio Manso. O relacionamento entre o casal durou mais de 20 anos e, segundo familiares, era marcado por agressões e ameaças constantes.



