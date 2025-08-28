Após derrota em clássico, torcedores do Atlético são hostilizados por cruzeirenses em BH

Uma briga generalizada entre torcedores do Atlético e do Cruzeiro foi registrada após o clássico disputado na Arena MRV na noite desta quarta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, cerca de 70 torcedores atleticanos foram cercados por 100 cruzeirenses. Motoristas e pedestres ficaram no meio do confronto, que resultou na intervenção policial com granadas de efeito moral e tiros de bala de borracha.



Ninguém foi preso, mas foram apreendidos bastões de madeira, foguetes e um soco inglês. Pela manhã, cápsulas de munição de borracha, pedras e outros materiais utilizados na briga ainda podiam ser vistos no local. A PM identificou um dos responsáveis pela emboscada, integrante da organizada do Cruzeiro, mas ele ainda não foi localizado.



