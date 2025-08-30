Logo R7.com
Após mais de um ano em obras, parte da Praça do Papa é reaberta em BH

Área revitalizada ganhou novo piso, iluminação e espaço de lazer para crianças e famílias

Balanço Geral MG|Do R7

Depois de um ano e meio fechada, parte da Praça do Papa, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi reaberta neste sábado (30). A prefeitura entregou 3,5 mil metros quadrados revitalizados, com piso novo, iluminação moderna, área de lazer infantil e equipamentos de ginástica.

A obra deveria ter sido concluída em dezembro de 2024. O restante da obra, cerca de 6,5 mil metros quadrados, será finalizado até o fim deste ano, já que os materiais necessários para a conclusão já chegaram.

O espaço, um dos cartões-postais da capital, voltou a receber famílias, crianças e turistas. Durante a inauguração, moradores celebraram a reabertura com roda de samba e ressaltaram a importância da praça como ponto de encontro e convivência.

