Após perda da avó, artista espalha mensagens motivacionais por Belo Horizonte

Slicks, um artista de 31 anos do Jardim Leblon, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, é conhecido por espalhar mensagens motivacionais na cidade. A iniciativa começou no Dia das Mães, em homenagem à sua avó, que o criou e faleceu. Desde então, Slicks já produziu mais de 1.000 plaquinhas que podem ser vistas por toda a região, incluindo pontos estratégicos como sinais e postes. As frases inspiram a comunidade a enfrentar as adversidades, trazendo esperança em tempos difíceis. As mensagens são escritas em placas de materiais recicláveis, desde portas de armários até doações de uma marcenaria local.



