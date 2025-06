Após quase três décadas no zoo de BH, elefante branco morre por complicações de saúde

O elefante Jamba, um dos moradores mais queridos do zoológico de Belo Horizonte, morreu na tarde desta quinta-feira (26), aos 29 anos. O animal estava sob cuidados intensivos por causa de uma inflamação grave na pata dianteira direita. A equipe da Fundação de Parques Municipais Zoobotânica, com apoio de especialistas dos Estados Unidos e professores da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), acompanhou o caso. Apesar dos esforços, Jamba não resistiu. O corpo será levado para o Museu de História Natural da Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais para necrópsia. Nascido na Namíbia em 1996, Jamba era um elefante branco, espécie que pode pesar até 6 toneladas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!