Após quatro anos, alunos de faculdades em MG descobrem que diplomas são falsos

Um grupo de estudantes de serviço social da cidade de São Gonçalo do Abaeté, a cerca de 370 km de Belo Horizonte, no interior de Minas, caiu em um golpe. Após quatro anos de curso, os alunos descobriram que os diplomas emitidos pelas faculdades não têm validade. Os cursos não possuíam autorização do Ministério da Educação (MEC), tornando os certificados falsos.



Ao buscar registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), os estudantes souberam do golpe. Agora, as vítimas lutam na Justiça para reaver o valor investido. Mas, as contas bancárias das instituições estão vazias.



João Libório Dias Filho, responsável pelo curso, foi preso em abril deste ano pela Polícia Federal. A Defensoria Pública segue tentando localizar bens ocultos das faculdades para indenizar as vítimas.



