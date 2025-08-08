Após três anos, mulher que matou marido e concretou o corpo dentro de casa é julgada em BH

Katia Regina Silvério está sendo julgada pelo assassinato de seu marido, Marcos Antônio Soares, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (08). O crime ocorreu há quase três anos. A mulher confessou ter usado um fio de carregador para esganar o marido após descobrir uma suposta traição. Depois, concretou o corpo sob a cama do casal. Em sua defesa, alega ter agido após provocação do marido e em meio a um contexto de violência doméstica. A acusada foi presa em janeiro de 2023 e responde ao processo em liberdade.



