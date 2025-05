Após um mês de internação, idosa morre vítima de intoxicação por torta de padaria em BH

Cleusa Maria de Jesus, de 78 anos, faleceu após complicações decorrentes da ingestão de uma torta de frango numa padaria na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A idosa, internada no dia 22 de abril com outras duas pessoas, sofreu um AVC, infecção e precisou passar por uma traqueostomia antes de falecer. Exames descartaram botulismo como causa da intoxicação. As outras duas vítimas, um casal de namorados, seguem internadas no Hospital Felício Rocho, na capital mineira, sem abrir os olhos. A vigilância sanitária interditou a padaria por falta de alvará sanitário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!