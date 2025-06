Apresentador Lair Rennó faz tour gastronômico no Mercado Central de Belo Horizonte

O apresentador do Balanço Geral Minas, Lair Rennó, foi até um dos pontos turísticos mais queridos de Belo Horizonte, o Mercado Central, que está prestes a completar 96 anos. Em um tour pelos sabores e histórias do local, é possível encontrar de tudo: da tradicional limonada com groselha aos famosos bolinhos de feijão, passando por pão de queijo com pernil, torresmo e até fígado com jiló. Com mais de 400 lojas, o mercado é reconhecido internacionalmente e mantém viva a tradição mineira com muito sabor.



