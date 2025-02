Aprovados em concurso da Prefeitura de Ibirité esperam quase três meses pela nomeação

Cerca de 1.400 pessoas que passaram no concurso público da Prefeitura de Ibirité, na Grande BH, esperam há quase três meses pela nomeação. O processo seletivo foi suspenso pelo Tribunal de Contas, um dia antes do resultado final. O concurso foi suspenso depois que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos apresentou uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado. O Sindicato alegou que alguns servidores poderiam ser nomeados durante as eleições, o que é proibido pela Lei Eleitoral. Em nota, a Prefeitura de Ibirité informou que o concurso segue suspenso enquanto aguarda um parecer do Tribunal de Contas para tomar uma decisão.