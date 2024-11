Artistas se unem em festival para valorizar a black music

Quatro artistas se uniram para a realização do Black Music Festival, com foco em valorizar a black music. O evento vai acontecer no dia 24, no Grande Teatro do Sesc Palladium, para marcar as celebrações da Semana da Consciência Negra. Nesta sexta-feira (08), Adrianna, Berico Roots, DJ A Coisa e Adriano George participaram do Balanço Geral Minas e apresentaram uma prévia do projeto.