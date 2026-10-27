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Árvore que caiu durante temporal segue sobre carro na região do Barreiro, em BH

Bombeiros aguardam apoio da Cemig para desligar a rede elétrica e retirar a árvore; entre domingo e segunda-feira, a corporação registrou 174 ocorrências

Balanço Geral MG|Do R7

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Uma árvore de grande porte que caiu durante o temporal do último domingo (25) continua sobre um carro e ocupa parte de uma rua no bairro Diamante, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O ipê atingiu a rede elétrica no início da tarde de domingo, mas o fornecimento de energia não foi interrompido. Na manhã desta terça-feira (27), uma equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) esteve no local para fazer o corte da árvore, mas precisou aguardar a chegada da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para o desligamento da rede elétrica. Segundo os bombeiros, a demora no atendimento está relacionada à alta demanda. Entre domingo e segunda-feira, foram registrados 23 chamados para cortar árvores que caíram sobre veículos e outras 151 ocorrências de árvores caídas em vias públicas.

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