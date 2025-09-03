Assassino confesso de gari pediu que esposa entregasse apenas uma das armas à polícia
Em 19 de março, Ana Paula combinou de encontrar o marido e uma amiga, mas alertou o companheiro: "só esconde a arma"
Com base nas trocas de mensagens e conteúdos encontrados no celular do assassino confesso do gari Laudemir Fernandes, os investigadores entenderam que a mulher dele, a delegada Ana Paula Balbino, sabia que o companheiro tinha acesso às armas dela.
Em uma conversa no dia 10 de março, Renê da Silva Nogueira Júnior sugere que o casal deveria andar armado. Em diversas outras mensagens, o casal comenta sobre o uso das pistolas. Em 19 de março, Ana Paula combinou de encontrar o marido e uma amiga, mas alertou o companheiro: "só esconde a arma".
Na troca de mensagens, Renê pediu também que a esposa entregasse apenas uma das armas à polícia, a utilizada por Ana Paula durante o trabalho.
A situação levou a polícia a também indiciá-la por responsabilidade em relação ao porte ilegal. Em depoimento prestado à Corregedoria, a mulher afirmou que nunca presenciou Renê manejando as armas, assim como não lhe emprestou as pistolas ou munições.
A RECORD MINAS teve acesso a vídeos que mostram Renê atirando e ostentando pistolas. Em um dos registros, ele aparece atirando com uma arma de cano longo, durante uma celebração de ano novo.
