Atirador matou homem pelas costas em Contagem (MG) e família pede agilidade nas investigações
Morte de Marcos Henrique dos Santos levanta suspeitas sobre crime passional
A polícia investiga a morte de Marcos Henrique dos Santos, de 35 anos, no bairro Eldorado em Contagem. Ele foi executado a tiros enquanto saía do trabalho, deixando uma filha menor. Segundo a polícia, o crime pode ter motivação passional, envolvendo o ex-marido da atual companheira de Marcos. Raíssa, ex-companheira de Marcos, afirma que ele temia pela própria vida. Imagens mostram o atirador aguardando a vítima e fugindo com um comparsa. Marcos era visto como uma pessoa querida e sem antecedentes criminais.
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