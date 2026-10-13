Atirador matou homem pelas costas em Contagem (MG) e família pede agilidade nas investigações

A polícia investiga a morte de Marcos Henrique dos Santos, de 35 anos, no bairro Eldorado em Contagem. Ele foi executado a tiros enquanto saía do trabalho, deixando uma filha menor. Segundo a polícia, o crime pode ter motivação passional, envolvendo o ex-marido da atual companheira de Marcos. Raíssa, ex-companheira de Marcos, afirma que ele temia pela própria vida. Imagens mostram o atirador aguardando a vítima e fugindo com um comparsa. Marcos era visto como uma pessoa querida e sem antecedentes criminais.