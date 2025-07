Atleta paralímpico tem cadeira de rodas quebrada em voo e cobra indenização de R$ 80 mil

O atleta paralímpico Thiago, da seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas, vive há mais de um ano uma batalha na Justiça contra a companhia aérea Azul. Em março de 2023, ao retornar de um treinamento em São Paulo, ele teve a cadeira de rodas danificada durante o transporte da bagagem. A estrutura foi quebrada próximo à roda esquerda e teve que ser soldada de forma emergencial. A empresa pediu que o atleta comprasse um novo equipamento, avaliado em cerca de R$ 10 mil, e prometeu reembolsá-lo, mas ele não teve condições de arcar com os custos. Com a cadeira empenada, Thiago desenvolveu uma lesão no ombro direito e foi afastado da seleção em dezembro de 2024, perdendo as bolsas federal e estadual. Ele segue se locomovendo com o equipamento improvisado, enquanto aguarda o desfecho de uma ação de R$ 80 mil por danos morais e materiais.



