Atleticano foragido acusado de matar torcedor do Cruzeiro é julgado em Belo Horizonte

Começou em Belo Horizonte o julgamento de Yuri Ramon Pereira de Oliveira, acusado de matar o torcedor do Cruzeiro Rodrigo Marlon Caetano Andrade, de 25 anos, durante uma briga entre integrantes de torcidas organizadas em março de 2022. O réu é julgado à revelia, já que segue foragido desde o crime. Segundo o Ministério Público, Yuri foi o autor dos disparos que mataram Rodrigo e feriram outro torcedor. A confusão aconteceu na região Leste da capital, próximo a uma distribuidora de bebidas, na manhã de um domingo, horas antes de um clássico entre Atlético e Cruzeiro. Imagens que circularam nas redes sociais mostram integrantes das organizadas correndo com pedaços de pau, arremessando pedras e até foguetes. Rodrigo, que era diretor de uma torcida organizada cruzeirense de Sabará, chegou a ser socorrido e transferido para o Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos. Dois homens foram presos por participação indireta no crime: um emprestou o veículo e o outro deu fuga ao autor dos disparos. Yuri responde por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e meio que impediu a defesa da vítima, e por tentativa de homicídio contra o torcedor que sobreviveu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!