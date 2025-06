Atraso em obras do metrô BH causam revolta em moradores da capital mineira

Passageiros do metrô BH enfrentaram atrasos e trens lotados na manhã desta segunda-feira (2) devido às obras de revitalização da linha 1. No primeiro dia útil das intervenções, o intervalo entre os trens foi maior que o previsto. Na estação Santa Inês, a espera chegou a 40 minutos, conforme relatos dos usuários. O Metrô BH informou que até 8 de junho, haverá alterações no intervalo operacional entre as estações Santa Tereza e Horto, impactando o fluxo dos trens. Em dias úteis, o intervalo regular é de 7 minutos e meio nos horários de pico e 15 minutos nos outros horários.



