Audiência de custódia esclarece ausência de algemas em suspeito de matar gari em BH

Na manhã desta quarta-feira (13), durante audiência de custódia em Belo Horizonte, o principal suspeito de matar o gari Laudemir foi ouvido pelo juiz responsável pelo caso. Imagens obtidas com exclusividade mostram René da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, calmo e falando baixo durante todo o procedimento.



Durante a audiência, o juiz esclareceu a ausência de algemas durante a abordagem ao suspeito. Segundo o magistrado, isso ocorreu porque Renê não havia sido preso em flagrante. Ele foi “convidado” a comparecer à delegacia e aceitou ir voluntariamente.



O juiz negou o pedido da defesa do suspeito para decretar sigilo processual, ressaltando que, por se tratar de um caso de grande repercussão, a publicidade dos atos é prevista em lei. O inquérito segue em andamento e as testemunhas que reconheceram o suspeito já foram ouvidas pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!