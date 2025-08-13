Logo R7.com
Audiência de custódia esclarece ausência de algemas em suspeito de matar gari em BH

Imagens obtidas com exclusividade mostram momento em que Renê da Silva Nogueira Júnior é ouvido pelo juiz nesta quarta-feira (13)

Balanço Geral MG|Do R7

Na manhã desta quarta-feira (13), durante audiência de custódia em Belo Horizonte, o principal suspeito de matar o gari Laudemir foi ouvido pelo juiz responsável pelo caso. Imagens obtidas com exclusividade mostram René da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, calmo e falando baixo durante todo o procedimento.

Durante a audiência, o juiz esclareceu a ausência de algemas durante a abordagem ao suspeito. Segundo o magistrado, isso ocorreu porque Renê não havia sido preso em flagrante. Ele foi “convidado” a comparecer à delegacia e aceitou ir voluntariamente.

O juiz negou o pedido da defesa do suspeito para decretar sigilo processual, ressaltando que, por se tratar de um caso de grande repercussão, a publicidade dos atos é prevista em lei. O inquérito segue em andamento e as testemunhas que reconheceram o suspeito já foram ouvidas pela polícia.

