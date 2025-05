Audiência pública discute responsabilidade por casas com risco de desabamento há três meses em BH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte realiza uma audiência pública para discutir o risco de desabamento de sete casas no bairro Primeiro de Maio, na região Norte de Belo Horizonte. Desde fevereiro, cerca de 22 moradores estão desalojados, quando a Defesa Civil interditou a região. A vizinhança aponta uma obra da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) como responsável pelos danos as estruturas dos imóveis. O órgão reafirma a conclusão de um laudo independente que nega sua autoria sobre os estragos. A população agora pede um novo laudo judicial, citando evidências históricas de problemas.



