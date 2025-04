Aumento de abordagem violenta em roubos de peças de ouro acende alerta em BH

Um aposentado foi atacado violentamente por dois suspeitos no bairro de Lourdes, na região Centro-sul de BH. Em apenas 20 segundos a dupla levou uma corrente, dois pingentes e a aliança do homem, todas as peças feitas de ouro.



Além deste caso, outras ocorrências similares vêm sendo registradas em regiões nobres da capital mineira. O aumento de abordagem violenta em roubos de peças de ouro acende alerta sobre a violência na cidade.