Avenida Antônio Carlos vai receber 1.000 novas árvores em Belo Horizonte

A Av. Antônio Carlos, na região nordeste de BH, um dos principais corredores da capital mineira, recebe novas mil mudas de árvores. A intenção da medida é transformar a via em um corredor verde, como compensação das espécies cortadas nos últimos anos pela cidade. As mudas foram cultivadas na altura do bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte. A pequena área do canteiro recebeu mil novas plantas, de 90 espécies diferentes.