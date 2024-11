Bairro a Bairro: 96 crianças estão sem creche por atraso de verba em Juatuba (MG)

O quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (25) mostra a situação das famílias de 96 crianças que estão sem creche em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a população, o problema é resultado do atraso no repasse de verba da prefeitura. Os pais dos alunos estão revoltados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.