Bairro a Bairro: alunos enfrentam dificuldades com a falta de transporte escolar na Grande BH

Cerca de 80 estudantes estão sem transporte escolar há seis meses, no bairro Alto do Menezes, em Ribeirão das Neves, região Metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus, retirado após o término de um contrato, obrigou as crianças a caminhar 2,3 km até a Escola Estadual Manuel Martins de Mello. Os moradores enfrentam estrada de terra, poeira e barro, além de riscos como cobras e esgoto a céu aberto. A justificativa do Estado é que a área não é considerada zona rural, o que gerou revolta entre os pais, que reivindicam a retomada do serviço essencial para a segurança e educação das crianças.



