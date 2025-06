Bairro a Bairro: às vésperas da municipalização, Anel Rodoviário de BH apresenta série de problemas

A partir desta terça-feira (02), o Anel Rodoviário de Belo Horizonte será administrado pela prefeitura da capital mineira, em uma tentativa de agilizar as obras necessárias e reforçar a segurança na rodovia. Além do grande número de acidentes, dados indicam que cerca de 30 mil pessoas vivem em ocupações ao longo dos 27 km do anel. A especialista e pesquisadora Cintia Almeida destaca que a municipalização pode reduzir a burocracia, facilitando intervenções para melhorar o tráfego e a segurança, enquanto os moradores esperam soluções para os desafios urbanos desta mudança.



