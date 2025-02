Bairro a Bairro: chuva forte causa transtornos e moradores ficam ilhados em Ribeirão das Neves (MG)

No Bairro a Bairro desta segunda-feira (3), moradores de Santa Margarida, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciaram a falta de infraestrutura no bairro, especialmente em dias de chuva. De acordo com os moradores, as inundações têm sido constantes, e eles já não aguentam mais os transtornos. Bastam chuvas fortes para que as ruas se transformem em rios, deixando os moradores ilhados e enfrentando dificuldades para se deslocar.



Em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves, por meio da Secretaria de Obras, informa que está em andamento um estudo para a construção de um novo sistema de drenagem na região. O sistema atual está obstruído, impossibilitando a realização da manutenção adequada. A administração municipal reforçou seu compromisso com a infraestrutura da cidade e destaca que a solução a ser implantada será planejada para garantir o escoamento adequado das águas pluviais, minimizando impactos para os moradores.