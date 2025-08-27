Bairro a Bairro: comunidade denuncia ruas sem asfalto em Ribeirão das Neves (MG)

O Bairro a Bairro desta quarta-feira (27) denuncia a realidade dos moradores do bairro Vale da Prata, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A comunidade denuncia ruas sem asfalto e falta de infraestrutura. A população aponta que, mesmo com R$ 1,25 milhão destinados à pavimentação de três ruas, as obras ainda não foram concluídas. Os moradores relatam dificuldades, principalmente por poeira e doenças respiratórias que afetam crianças e idosos, e em períodos de chuva, quando o acesso fica comprometido.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!